Detay vermedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiliz Independent gazetesinde yayımlanan Kıbrıs çözüm planına ilişkin haberi kesin bir dille yalanladı. Kıbrıs konusunda önemli diplomatik gelişmeler yaşandığını söyleyen Hristodulidis, önümüzdeki günlerde sürece ilişkin yeni açıklamaların yapılacağını belirtti.

Yunan darbesinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilere konuşan Hristodulidis, Independent'ta yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Bahsedilenlerin hepsi doğru değil. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorunundaki hareketliliğe işaret edecek başka haberler de duyacaksınız." dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü dile getiren Hristodulidis, Paris'te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü belirtti.

Birçok gelişme var

Müzakerelerin, Avrupa Birliği'nin ilke, değer ve hukukuna tam uyumlu bir çözüm temelinde yeniden başlaması için çalıştıklarını söyleyen Hristodulidis, "Birçok gelişme var. Önümüzdeki günlerde bu hareketliliğe işaret edecek başka haberler de duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gayriresmi genişletilmiş toplantının tarihine ilişkin soruya ise doğrudan yanıt vermeyen Hristodulidis, açıklamanın ilgili taraflar tarafından yapılacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesine ilk kez bu denli güçlü ilgi gösterdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak Raffaele Fitto'nun atanmasının zamanlamasının dikkat çekici olduğuna işaret eden Hristodulidis, "Yaz döneminde hepimiz tetikte olacağız." dedi. Komisyon Başkanı'nın yardımcısını kişisel temsilci olarak görevlendirmesinin tesadüf olmadığını savunan Hristodulidis, çözüm çabalarının mevsimden bağımsız şekilde sürdüğünü kaydetti.

Fidan ile görüştüm

Paris'te Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çekilen fotoğrafının sorulması üzerine de kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini doğrulayan Hristodulidis, bunun bir müzakere olmadığını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin girişimleri ile Avrupa Birliği'nin attığı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

