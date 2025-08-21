Esas tetikçi kaçtı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karakum’da geçtiğimiz günlerde bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak tu-tuklanan Beraat Atız ve Mehmet Kılıç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Galeriye 7 el ateş eden esas tetik-çinin ülkeden kaçtığı açıklanırken, Beraat Atız ve Mehmet Kılıç’ın suç ortağı olduğu belirtildi.

Beraat Atız ve Mehmet Kılıç’ın ayrıca Girne’de farklı tarihlerde bir ev ve 2 iş yerine düzenlenen 3 ayrı kurşunlama olayıyla da bağlantılı oldukları iddia edildi.

Polis, zanlıların silahları saldırılardan önce ülkeye giriş yaptıklarını, olayların ardından ise adadan çıkış yaptıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Mahkeme; yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında zanlılar hakkında 8’er gün ek tutukluluk emri verdi.

Polis, 16 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir oto galerinin hedef alındığını ve 7 el ateş açıldığını anımsattı.

Polis, olayda yaralanan olmazken, 4 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Polis memuru; bölgede yapılan kamera incelemeleri sonucunda zanlıların tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Zanlıların evinde mahkeme emriyle gerçekleştirilen aramada bir adet metal öğütücü, yaklaşık 4 gram uyuşturucu; el yazısıyla yazılmış çeşitli dokümanlar, bir dolap içerisinde 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para bulunduğunu kaydeden polis, olay yerinde ise 7 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların evinde olay anında giyildiği düşünülen şapka, tişört ve bazı şüpheli eşyaların emare olarak alındığı da açıkladı.

Polis memuru; zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermediğini, bu nedenle dijital incelemenin yapı-lamadığını, DATA İnceleme Şubesinden yardım istendiğini ifade etti.

Telefonlarının şifrelerini vermediler

Polis, zanlıların ilk kez 17 Ağustos 2025 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3'er gün tutuklu-luk emri alındığını hatırlattı.

Polis memuru; 3 günlük sürede elde edilen yeni bulguları aktararak, zanlıların kurşunlama olayının yaşandığı tarihte Girne'de bir otelde olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların uyuşturucu kullandıklarını kabul ettiklerini, evde bulunan 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit paranın da Beraat Atız’ın aracını satması karşılığı elde ettiği para olduğunun tespit edildiğini ak-tardı.

Zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermediğini ve bu nedenle dijital incelemenin yapılamadığını belirten polis, Data İnceleme Şubesinden destek talep edildiğini açıkladı.

3 olayla bağlantıları var

Polis, Beraat Atız’ın 18 Nisan’da Kulis isimli iş yerine, 23 Mayıs’ta Lapta’da bir iş insanına ait eve ve 24 Haziran’da Okey Lounge Kafeye düzenlenen silahlı saldırılarla bağlantısının olabileceğin, kaydetti.

Polis, Atız’ın bu saldırıların gerçekleştiği tarihlerde adaya giriş yaptığını, olayların ardından ise çıkış yap-tığını açıkladı.

Polis memuru; Mehmet Kılıç’ın da Okey Lounge ve Lapta’daki saldırıların öncesi ve sonrasında adaya giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi.

Tahsilat çetesi

Polis, zanlıların evinde bulunan alacak-verecek listelerinde kurşunlama olaylarında adı geçen bir şahsın isminin geçtiğini, ancak zanlıların bu konuda soruları yanıtsız bıraktığını açıkladı. Soruşturma kapsa-mında 15 farklı noktadan kamera görüntüsü alındığını; emarelerin inceleme aşamasında olduğunu kaydeden polis, oto galeriyi kurşunlayan kişinin olaydan sonra adadan ayrıldığını kaydetti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlılar hakkında 8’er gün ek tutukluluk emri ver-di.