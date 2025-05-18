Araca benzin koyup eve malzeme aldılar

Kalkanlı’da bir şahsa ait evin kapısının penceresi kırılarak, içeriye girildi. Evden, bir adet kol saati ve para cüzdanında muhafaza edilen toplam 5 bin TL ve 50 Sterlin nakit para çalındı.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine çifti tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların çaldıkları parayla ev için alışveriş yaptıkları ve benzin aldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mayıs 2025 tarihinde 17.50 -19.00 saatleri arasında, zanlılar Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine’nin Kalkanl’da M.Ö.’ye ait evin camını kırarak içeri girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Casio marka kol saatini, M.Ö.’ye ait pantolonun arka cebindeki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 5 bin TL ile 50 Sterlin nakit parayı çaldıklarını aktardı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden şüpheli ayrılan FN 844 plakalı aracın tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu aracı kullananların zanlılar olduğuna dair tespitte bulunulduğunu ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Sevda Erdine’nin çantası içerisinde 654 TL nakit para ve Casio marka kol saatinin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlıların çaldıkları parayla ev ihtiyaçları için Gönyeli'de bulunan bir marketten 3 bin 300 TL tutarında alışveriş yaptıklarını, Gönyeli'de bulunan petrol istasyonundan ise 200 TL benzin aldıkları tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlıların itiraf nitelikli gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini belirterek, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

