Şoförü de yaktı

Suna ERDEN

Kız arkadaşına karşı işlediği şiddet suçundan dolayı aranan şahıs olan, ayrıca 2 yıl önce işlediği suçlardan dolayı yurt dışına çıkışına yasak konulan Kayhan Oral’ın Mithat Anar’ın kullanımındaki TIR’ın dorsesine gizlenerek, ülkeden kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Gümrük memurları tarafından tespit edilen Oral ile Anar tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Oral’ın ‘KKTC’den kanunsuz çıkış yapmak’, zanlı Anar ise ‘KKTC’den kanunsuz çıkışa yardımcı’ suçunu işlediği belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru; Kayhan Oral’ın 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Girne’de kendisiyle barışmadığı için kız arkadaşına hakaret ettiğini, 3 kere yüzüne tükürerek darp ettikten sonra "Ya benimsin ya toprağın seni ötüreceğim, bu gece senin evini, arabanı yakmasam adam değilim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis; şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını, zanlının 2023 yılında da işlediği suçlardan dolayı teminata bağlı olduğunu, yurt dışına çıkış yasağının bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis; zanlının 7 Mayıs’ta işlediği suçlardan dolayı aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Çıkış yasağını dinlemedi

Polis; zanlının 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Mithat Anar'ın kullanımında bulunan TIR’ın dorsesi içerisine saklanıp yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'den çıkış yapmaya çalıştığını açıkladı.

Polis memuru; zanlının gümrük personeli tarafından yapılan kontrollerde tespit edildiğini söyledi. Polis; hem zanlı hem de şoförün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Her iki zanlının da davalarını kabul ettiğini kaydeden polis; Oral’ın KKTC'de herhangi bir statüsü bulunmadığını, 15 Haziran 2023 tarihinde de işlediği Elektronik Haberleşme Yasası’na Aykırı Hareket suçundan teminata bağlı olduğunu yineledi.

Polis; zanlı Anar’ın ise ülkede turist statüsü ile bulunduğunu ve askıda herhangi bir meselesinin olmadığını belirtti.

Polis; zanlı Oral’ın KKTC'den çıkış yasağı olmasına rağmen ülkeden kaçmaya teşebbüs ettiğini; Anar’ın da KKTC'de herhangi yasal statüsünün olmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

