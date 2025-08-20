ABD heyeti ayrıldı

Limasol'daki yangınla ilgili araştırma yapan ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ATF kuruluşunun uzman ekiplerinin incelemelerini tamamladıkları belirtildi.

Limasol’un dağlık kesimlerinde 23-24 Temmuz tarihlerinde çıkan ve iki kişinin hayatını kay-betmesine, yüzlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olan yangına ilişkin araştırma yapmak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunan ABD’nin “ATF” kuruluşuna bağlı uzman ekip dün Rum Yöneti-mi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi; ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ATF kuruluşunun uzman ekiplerinin yangına ilişkin incelemelerini tamamladıklarını ve dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduli-dis’e bilgi aktardıklarını yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstaninos Letimbiotis dün toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ATF ekibinin yangının çıkış noktasını ve sebebini tespit ettiğini, yaklaşık iki hafta içerisinde ay-rıntılı raporunu sunacağını ifade etti.

Letimbiotis, yapılan tespitlerin, yangının bir noktadan çıktığı ve çok hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle müdahalenin zorlaştığı şeklinde olduğunu da aktardı.

Yangının yol açtığı zararın karşılanması konusunda AB’ye başvuru yapma hazırlıklarının sür-düğünü belirten Letimbiotis, başvuru yapılabilmesi için gerekli verilerin toplanması amacıyla hükümet birimlerinin koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.