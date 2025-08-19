Stefanos 7 gün hücrede

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten tıraş bıçağı çalan Kıbrıslı Rum Stefanos Gouna-rıs Nikolaidis, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru; zanlının 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.35 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’in kozmetik bölümünde satışa sunulan bin 100 TL değerindeki Gilette Fusion marka tıraş bıçağını kutusundan çıkararak pantolonunun cebine koyduğunu, ödeme yapmadan mar-ketten ayrılarak, hırsızlık suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın 12 Ağustos’ta bildirildiğini, zanlının güvenlik kameralarından tespit edilerek, hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti. Polis, zanlının 16 Ağustos’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini de söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlı hakkında ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

foto>> Stefanos Gounarıs Nikolaidis

