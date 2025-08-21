Emsal teşkil edecek

Ukrayna ile Rusya arasında varılması beklenen anlaşmada yer alacak ‘toprak’ başlığı altında Ukrayna’da sınırların değişmesi olasılığı bulunduğu ve bunun Kıbrıs sorununda emsal olabileceği için Rum Yönetimi’nde endişe yarattığı kaydedildi. Avrupalı liderlerin Ukrayna meselesindeki dönüşünün, Rum Yönetimi’nin korkusunu artırdığı da bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Toprak: Lefkoşa’nın Büyük Gerilimi” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, Ukrayna ile Rusya arasında varılacak herhangi bir anlaşmadaki Toprak başlığının “Kıbrıs sorunuyla ilgili de yan etkileri olabileceğinden” korktuğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu korku nedeniyle, ana konusu Ukrayna meselesine barışçıl çözüm arayışları olan üç ayrı telekonferansta Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Gazete Hristodulidis’in, Ukrayna’daki gelişmelerin ve Rusya ile olası bir anlaşmanın Kıbrıs’a yönelik yan etkiler yapabileceği bilinciyle, “Güney Kıbrıs’ın 51 yıldır yaşadığı deneyimi” (bilinen Rum iddialarını) sıraladığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklama yaparak, Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın AB liderleriyle düzenlediği telekonferansın devamı niteliğindeki Avrupa Halk Partisi, Gönüllüler Komisyonu telekonferanslarında yaptığı konuşmalara atıf yaptı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Ukrayna’nın Rus işgali altındaki toprakları meselesinin “kritikliğine” dikkat çektiğini ve bulunacak çözümün, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne mutlak saygıya dayanması gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Rum Yönetimi’nin “Ukrayna’nın ve halkının yanında istikrarla durup, haklı özgürlük, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün rehabilite edilmesi mücadelesini destekleyeceğini” de belirten Letimbiotis Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak kendi deneyimini, Avrupa’nın barışa, güvenliğe ve uluslararası düzene aykırı her işgal ve revizyonizm politikasına karşı mücadelesiyle bağdaştırdığını” savundu.

