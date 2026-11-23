Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Birliğinin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiği Raffaele Fitto’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Fitto arasında uzun süren telefon görüşmesinde, Fitto’nun Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme ele alındı.

Hristodulidis konu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak Fitto ile görüşmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile salı günü yapacağı görüşmeden beklentisinin sorulması üzerine, daha olumlu gelişmelerin olmasını umduğunu ifade etti.

Hristodulidis ayrıca o zamana kadar BM Genel Sekreterinin üçlü görüşme için tarih belirlemesini de umut ettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026, 10:39