Rum Sivil Savunma Teşkilatı, vatandaşların olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla 72 saatlik temel ihtiyaç stoğu ve acil durum çantası hazırlanmasını tavsiye etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Hara Lazaru, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, krizlere hazırlıklı olmanın günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Lazaru, vatandaşların evlerini hızlı şekilde terk etmek zorunda kalabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak temel ihtiyaçlarını içeren bir acil durum çantasını önceden hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Acil durum çantasının kolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edilmesi, hafif olması ve ihtiyaç halinde zaman kaybetmeden alınabilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Lazaru, çantada bulunması önerilen malzemeleri şöyle sıraladı:

-İçme suyu ve pişirme gerektirmeyen, dayanıklı gıdalar

-Kişisel ilaçlar ve küçük bir ilk yardım çantası

-El feneri ve taşınabilir radyo

-Yedek piller

-Telefon şarj kablosu ve dolu bir taşınabilir şarj cihazı (powerbank)

Çantanın içeriğinin kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi gerektiğini de vurgulayan Lazaru, bebekler için bez ve mama gibi ürünlerin, özel desteğe ihtiyaç duyan kişiler içinse gerekli malzemelerin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Acil durum çantasının özellikle yangın veya sel nedeniyle tahliye kararı alınması ya da deprem sonrasında hasar gören bir evin terk edilmesi gereken durumlarda büyük önem taşıdığını belirten Lazaru, çantanın evden ayrılma anından güvenli bir bölgeye ulaşana kadar ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeleri içermesi gerektiğini ifade etti.