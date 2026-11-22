Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun önceki gün Ankara’da gerçekleştirdiği görüşme, Rum basınında geniş yankı buldu.

Rum gazeteleri, görüşmede Kıbrıs sorunu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alındığını ancak tarafların konuya yaklaşımlarının farklı olduğunu yazdı.

Politis gazetesi, haberi “Kıbrıs Sorunu ve TC-AB İlişkileri… Fitto Bağladı, Fidan Ayırdı” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı olarak yayımladı.

Gazete, Fitto’nun görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortak ilgi alanlarına giren konularda yapıcı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirttiğini aktardı. Ancak bu açıklamanın diplomatik gerekçelerle yapıldığı değerlendirmesine yer verdi.

Haberde, Avrupa Komisyonu Sözcüsü'nün de iki tarafın diplomatik diyaloğun sürdürülmesinin ve belirli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret ettiğini açıkladığı kaydedildi.

Komisyon Sözcüsü'nün açıklamasına göre görüşmede, Kıbrıs sorunu ile Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde Kıbrıs, Türkiye, AB ve Doğu Akdeniz bölgesinin yararına kapsamlı bir çözüm bulunması konuları da ele alındı.

Açıklamada ayrıca Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilerlemenin, Türkiye-AB ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesi için çok daha olumlu bir ortam yaratacağı görüşü dile getirildi.

Politis, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmede, Rum yönetiminin Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına izin verilmesinin doğru bir strateji olmadığını vurguladığını yazdı.

Fidan’ın, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği yönündeki değerlendirmesini Fitto’ya ilettiği de haberde geniş şekilde aktarıldı.