Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazlar üzerinde inşaat ve satış faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Afik Group kurucusu Simon Mistriel Aykut, İsrail’deki cezaevinden tahliye edildi. Aykut’un serbest bırakıldığı, ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

İş insanının ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aykut’un tahliye edildiği ve özgürlüğüne kavuşmasının ardından ailesiyle yeniden bir araya geldiği belirtildi. Aile, kavuşma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Açıklamada, “İki yılı aşkın süren mücadelenin ardından babamız nihayet özgür” ifadelerine yer verildi.

Aykut’un bundan sonraki süreçte kanser tedavisine odaklanacağı belirtilen açıklamada, “Ailemizin hikâyesinin bir gün Kıbrıs’ta insanlığın, uzlaşının ve barışın bir sembolü olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

İsrail, Portekiz ve KKTC vatandaşlıkları bulunan Simon Mistriel Aykut, 7 Haziran 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada tutuklanmıştı.

İskele, Esentepe ve Tatlısu bölgelerinde Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazlar üzerinde izinsiz yapılaşma ve satış faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Aykut, savcılıkla varılan uzlaşma kapsamında yöneltilen 40 suçlamayı kabul etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Ekim 2025 tarihinde görülen davada Aykut, 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

İleri yaşı ve kanser tedavisi görmesi nedeniyle yapılan tahliye talepleri reddedilen Aykut, hükümlülerin ülkelerine nakledilmesini düzenleyen anlaşma kapsamında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından 17 Nisan 2026 tarihinde cezasının kalan kısmını çekmek üzere İsrail’e nakledilmişti.

Temmuz 2026’da yayımlanan haberlerde, Rum Adalet Bakanlığı’nın İsrail makamlarından aldığı bilgi doğrultusunda Aykut’un cezasını İsrail’deki cezaevinde çekmeye devam ettiği belirtilmişti. Ailenin son açıklamasıyla birlikte Aykut’un tahliye edildiği ve ailesine kavuştuğu duyurulmuş oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026, 02:57