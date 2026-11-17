Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yarın Güney Kıbrıs’a gidecek.

“Philenews” haber sitesi, Miçotakis’in Hükümetler Arası Zirve için, beraberinde 10 bakanla birlikte Güney Kıbrıs’a gideceğini ve gündemde, ikili ilişkilerle sınırlı olmayan birçok konunun yer alacağını duyurdu.

Miçotakis, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek ve görüşmede Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector) ele alınacak.

