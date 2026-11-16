Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa bölgesinde iki kadını bıçaklı saldırıya uğradı. Bir apartman dairesinde 44 yaşındaki Vietnam uyruklu bir kadın ölü bulunurken, boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan bir başka kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis, olayın faillerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan habere göre; polise önceki gece saat 23.30 sıralarında yaralı bir kadının bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Asya kökenli bir kadını boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin olay bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında başka kan izlerine de rastlandı. İzleri takip eden ekipler, yakındaki bir apartmanın birinci katında bulunan daireye ulaştı. Daire içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kadın tespit edildi. Baş ve boyun bölgesinde yaraları bulunan kadın için olay yerine adli tıp uzmanları çağrıldı.

Yapılan incelemede, Vietnam uyruklu 44 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis soruşturma başlattı

Bir kadının yaşamını yitirdiği, diğerinin ise ağır yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri kapsamlı soruşturma başlattı. Olayların nasıl meydana geldiği, iki saldırı arasında bağlantı bulunup bulunmadığı ve sorumluların kimler olduğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güney Lefkoşa’da yaşanan olay, bölgede büyük endişe yarattı.