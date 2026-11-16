Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e sunduğu 19 maddelik öneri paketi dün

Fileleftheros gazetesinde yayımlandı. Paketin en önemli maddelerinden biri Maraş’ın şartsız iade edilmesini içeriyor.

Bir diğer önemli madde ise Finlandiya’nın 2006 AB Dönem Başkanlığı sırasında önerdiği şekliyle Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Birliği (AB) yönetimine devredilmesi. Öneri paketinde Ercan Havaalanı veya ambargoların kaldırılması konularına değinilmiyor. Hristodulidis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk Barış Kuvvetleri arasında, BM Barış Gücü’nün huzurunda stratejik diyalog başlatılmasını da önerdiği belirtildi.

madde şöyle:

1. Erenköy’den öncelikle Pirgo sakinlerinin geçişinin sağlanması ve Akıncılar geçiş noktasının kabul edilmesi.

2. Gambo-Bağlıköy-Gemikonağı güzergâhının oluşturulması ve Akıncılar’ın geçiş noktası olarak kabul edilmesi.

3. IMAGINE programının yeniden faaliyete geçirilmesi. (Gazete, bu konuda anlaşmaya varıldığını ve kararın Erhürman ile Hristodulidis’in son görüşmesinde açıklandığını hatırlattı.)

4. Mağusa Limanı’nın AB gözetiminde faaliyete geçirilmesi (2006 Finlandiya dönem başkanlığı önerisi) ve Maraş’ın iadesi.

5. Tehlikeli olduğu değerlendirilen bölgelerin mayınlardan arındırılması. Gazete, her iki tarafta da 70’er bin metrekarelik alan bulunduğunu aktardı.

6. Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk Barış Kuvvetleri arasında, BM Barış Gücü’nün huzurunda stratejik diyalog başlatılması.

7. Pile anlaşmasına ilişkin iki belgenin incelenmesi ve uygulanması için çalışma yapılması.

8. Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından restore edilen kuzeydeki kiliselere serbest erişim sağlanması ve güneydeki camilere ziyaretlerin artırılması.

9. Yol tabelalarında Rumca yer isimlerinin yeniden yer alması.

10. Gençlik, kültürel miras ve sivil toplum konularında ortak danışma grubu toplantıları düzenlenmesi, doğal afetler konusunda ise yeni bir grup oluşturulması.

11. 17 Ekim'de düzenlenen Pile Festivali'ne ortak katılım sağlanması. (Gerçekleşti.)

12. Toprak-mülkiyet, yönetim-güvenlik ve garantiler başlıklarını kapsayan 'çapraz' müzakere yürütülmesi.

13. Crans Montana'daki görüşmeler de dahil olmak üzere, taraflar arasında sağlanan yakınlaşmaların yer aldığı belgenin müzakerelerin yeniden başlaması için temel olarak kullanılması.

14. Dipkarpaz'daki okulun restore edilmesi ve binanın kültür merkezi olarak kullanılması amacıyla eski köy Kooperatif Bankası'na verilmesi.

15. Maronitlerin talepleri doğrultusunda üç kilisenin restore edilmesi ve anaokulu için bir öğretmen atanması. Gazete, bu konuya Erhürman-Hristodulidis ortak açıklamasında da yer verildiğini yazdı.

16. Ermeni Manastırı'nın restore edilmesi. Bu konuya da liderlerin son ortak açıklamasında atıfta bulunulduğu belirtildi.

17. Ara bölgedeki ihlallerin sona erdirilmesi.

18. Futbol dostluk maçları düzenlenmesi.

19. Liderlerin GYÖ'lere odaklanan ikili görüşme gerçekleştirmesi, ardından müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edilmesi amacıyla görüşmenin AB ve garantör ülkelerin katılımıyla, BM Genel Sekreteri'nin de hazır bulunacağı genişletilmiş bir formata dönüştürülmesi.”