Güney Kıbrıs’ın Limassol kentinde, siyaha boyanmış banknotları temizleyerek 10 milyon Euro’yu ortaya çıkarabileceğini iddia edip bir iş insanından 15 bin Euro talep ettiği öne sürülen 50 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Polis operasyonuyla yakalanan şüphelinin, mülke el koymaya teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Limassol Bölge Polis Müdürlüğü’ne ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kara para dolandırıcılığı yöntemiyle para elde etmeye çalıştığı belirtilen şahsı takibe aldı.

Edinilen bilgilere göre; 50 yaşındaki şahıs bir iş insanına yaklaşarak elinde toplam 10 milyon Euro değerinde siyaha boyanmış banknot bulunduğunu ve bunların temizlenmesi için 15 bin Euro’ya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şahıs, gerekli işlem tamamlandığında iş insanına maddi kazanç sağlayacağını da ileri sürdü.

İhbar üzerine harekete geçen Operasyonel Kamu Güvenliği Ofisi (OPE) ekipleri, dün Limassol’da düzenledikleri operasyonla şüpheliyi tutukladı. Şüpheli hakkında mülke el koymaya teşebbüs suçundan tutuklama emri çıkarıldığı ve bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

Dolandırıcıların yöntemi

Kara para dolandırıcılığı veya uluslararası bilinen adıyla “Black Money Scam” yöntemi, dolandırıcıların mağdurları büyük miktarda paraya sahip olduklarına inandırması üzerine kuruluyor.

Bu yöntemde dolandırıcılar, güvenlik veya gizli taşıma gerekçesiyle banknotların siyaha boyandığını iddia ediyor. Ardından özel bir kimyasal sıvıyla bu boyanın çıkarılabileceğini öne sürerek mağdurlardan söz konusu sıvının temini veya işlemin tamamlanması için para talep ediyor.

Ancak birçok olayda temizleneceği iddia edilen banknotların gerçek para olmadığı, yalnızca banknot görünümünde hazırlanmış kâğıt parçalarından ibaret olduğu ortaya çıkıyor.

Uluslararası alanda bilinen bu dolandırıcılık yönteminin Güney Kıbrıs’ta da daha önce görüldüğü ve son yıllarda benzer olayların polis kayıtlarına geçtiği belirtiliyor.