Rum basınında yer alan bir habere göre iki yeni geçiş noktasının açılması kararına ilişkin tepkilerin ardından, sınır kapıları konusunun yeniden gündeme geldiği haber verildi.

Alithia haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın üzerinde uzlaşılanların ötesinde, diğer sınır kapılarıyla da ilgili tartışma ihtimalini açıkta bıraktığını yazdı.

Haberde, Haspolat Sınır Kapısı’nın yeniden masaya konulması beklenen noktalar arasında bulunduğu da belirtildi.

Gazete haberinin devamında ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Kliridis’in 13’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, , Rum kesiminin gönderilir gönderilmez görüşme davetine olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşme tarihinin belirlenmesinin tamamen BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu da dile getiren Hristodulidis, üçlü görüşmenin amacının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin huzurunda Kıbrıs’ta başlayan görüşmenin devam etmesi olduğunu kaydetti.

Görüşmenin Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ), metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüyle alakalı olduğunu dile getiren Nikos Hristodulidis, Rum kesiminin hali hazırda belirli fikirler ve öneriler sunduğunu ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını istediğini vurguladı

Bu hedefi kısa süre önce kurdukları iletişim esnasında BM Genel Sekreterine ilettiğini de dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin görüşme davetine hemen olumlu karşılık vereceğini kaydetti.

Rum basınında da yayımlanan 19 öneri konusunda ise Hristodulidis, gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerek de Kıbrıs Türk tarafının bunlardan ilk andan itibaren haberdar olduğunu öne sürdü.

Belirli noktaların BM Genel Kurulu toplantısı için 17 Eylül’de New York’a gidişinden önce Kıbrıs Türk tarafında sunulduğunu öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili kamuoyunda yaptığı açıklamaların iyimserliğe yer bırakıp bırakmadığına dair bir soru üzerine ise, gerçek siyasi irade olduğu takdirde müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu savundu.

Konuşmasında KKTC’nin ilanının yıldönümüne de değinen Hristodulidis “Uluslararası toplumun KKTC’yi yasadışı olarak ilan ettiğini ve tüm devletleri söz konusu oluşumla iş birliği ilişkileri kurmamaya çağırdığı” iddiasında bulundu.