Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı” olarak tanıtmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs’taki aşırı sağcı Faşist ELAM, Pakistan’ın ifadelerini geri almaması halinde ülkede yasal olarak ikamet eden tüm Pakistan vatandaşlarının sınır dışı edilmesini istedi.

Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın KKTC’yi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak nitelendirmesine tepki göstererek, bunu kabul edilemez bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin Türkiye’nin koordineli planının bir parçası olduğu ileri sürülürken, Pakistan’ın ifadelerini geri almaması halinde Güney Kıbrıs’ta ülkede yasal olarak ikamet eden tüm Pakistan vatandaşlarını derhal sınır dışı etmesi istendi.

Binlerce beğeni aldı

Pakistan’ın açıklamasının "Kıbrıs Cumhuriyeti" tarafından derhal protesto edilmesini isteyen faşist ELAM, gelişmeyi ülke açısından açık bir tehdit olarak nitelendirdi.

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise Pakistan’ın söz konusu ifadelerini geri almaması hâlinde, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin ülkede yasal olarak ikamet eden tüm Pakistan vatandaşlarını derhâl sınır dışı etmesi gerektiği savunuldu. Söz konusu açıklama ise yüzlerce kez paylaşılırken, 3 binin üzerinde beğeni aldı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun İslamabad’a varışına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Paylaşımda Ertuğruloğlu için İngilizce “Turkish Republic of Northern Cyprus Foreign Minister” (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı) ifadesi kullanılmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, Ertuğruloğlu’nun Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 30’uncu Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a geldiği belirtilmişti. Ertuğruloğlu’nun havalimanında Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı da kaydedilmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın bu paylaşımı, Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılanırken, ELAM da yaptığı açıklamayla Pakistan’dan söz konusu ifadeleri geri almasını istedi.