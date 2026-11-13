Gündemden düşmüyor

Rum Yönetimi’nin, Yunanistan’ın hamlesini takip ederek “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili karşı Navtex yayımladığı belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu karşı Navtex’le birlikte, GSI projesiyle ilgili çalışmaların yeniden başlaması çerçevesinde, Türkiye’nin “Abeille Marengo” isimli Fransız gemisinin araştırma çalışmalarıyla ilgili duyurusunu reddettiğini yazdı.

Haberine “Kıbrıs’tan da GSI Projesiyle Alakalı Olarak Antı-Navtex- Araştırma Gemisinin Kasım Ayının Son 10 Günlük Diliminde Kıbrıs MEB’ine Girmesi Bekleniyor” başlıklarıyla yer veren gazete, yeni Navtex’lerin yayımlanmasının, Ankara’nın bu araştırmaları Türk yetki alanı içerisindeki deniz bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler olarak gösterme konusundaki yeni çabasına yanıt olduğunu belirtti.

Bunun öncesinde “Abeille Marengo” isimli Fransız gemisinin geçen çarşamba akşamı “Karpathos” (Kerpe) bölgesine gitmek üzere “İraklion” (Heraklion) Limanı'ndan demir aldığını anımsatan gazete, geminin ilk önce alet ve ekipmanlarıyla ilgili gerekli denemeleri yapacağını ve akabinde de araştırma çalışmalarına başlayacağını kaydetti.

Türkiye’nin müdahalesi

Türkiye’nin, geminin hareket etmesinin ardından kendi Navtex’ini yayımlayarak araştırmaların Türk kıta sahanlığında ve yetki alanları içerisindeki bir bölgede Türk makamlarının onayıyla gerçekleştirildiğini savunduğunu ileten gazete, Türkiye’nin kullandığı bu ifadeyle, çalışmalara Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından izin verilmiş olmasına rağmen, Fransız gemisinin faaliyetlerini Türk yetki alanının tanınmasıyla ilişkilendirmeye çalıştığını öne sürdü.

Atina’nın ise buna tepki göstererek “İraklion” istasyonu aracılığıyla bir karşı Navtex yayımladığını ve Türkiye’nin yaptığı duyuruyu "geçersiz ve asılsız" olarak nitelendirdiğini kaydeden gazete, daha sonrasında Rum kesiminin de benzer bir hamlede bulunduğunu belirtti.

Rum kesiminin yayımladığı karşı navtex’in dün Larnaka’daki arama kurtarma koordinasyon merkezi tarafından yayımlandığını ifade eden gazete, yayımlanan metinde “Abeille Marengo” isimli Fransız gemisinin Rum kıta sahanlığı ve sözde MEB’i içerisindeki araştırma faaliyetlerinin Rum tarafının yayımladığı (NW 345/26) uyarıyla tebliğ edildiği belirtildi.

Haberde buna paralel olarak “JRCC Larnaca/Cyprus Radio’nun” Rum Yönetimi’nin sorumluluk bölgesinde navtex yayımlama konusunda tek yetkili istasyon olduğu da belirtildi.