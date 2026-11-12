Gaziler kapısı açılmalı

Kiracıköy sakinlerinin, liderlerin Pazartesi günkü görüşmesinden çıkan sonuçlarla ilgili hayal kırıklığı yaşadıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kiracıköy sakinlerinin, liderler görüşmesinin ardından yapılan açıklamanın, görüşme öncesinde Gaziler geçiş noktasının açılmasının beklendiğini ancak bunun gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydettiklerini yazdı.

Gazete, Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın, liderler görüşmesinin ardından yapılan açıklamadan hayal kırıklığına uğradığını ve görüşmenin yapıldığı gün, Gaziler geçiş noktasının açılacağından emin oldukları için, açıklama yapılacağı düşünüldüğünden ofisinin önünde gazetecilerin beklediğini söylediğini belirtti.

Habere göre Kareklas, üzgün olduklarını, ancak Gaziler geçiş noktasının açılması konusunun tamamen kapanmamış olması nedeniyle iyimserliği kaybetmediklerini ifade etti.

Haberde, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’un da, “Astra”ya açıklama yaparak, Gaziler geçiş noktası ilgili ilerleme sağlandığını ve ilerleyen dönemde bazı gelişmeler olabileceğini söylediği kaydedildi.