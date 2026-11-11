Gündem Doğu Akdeniz

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Meclis Başkanları bugün bir araya gelecek.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Meclisinin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır meclis başkanlarının ikinci üçlü görüşmesine ev sahipliği yapacağını ve görüşmenin odağında bölgesel istikrar, enerji ve üçlü meclis iş birliğinin güçlendirilmesinin bulunacağını yazdı.

Görüşmeye Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, Mısır Meclis Başkanı Hesham Badawy ve Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’in katılacağını yazan gazete, görüşmenin başladığının Dimitriyu tarafından ilan edileceğini kaydetti. Gazete bunu Mısır ve Yunanistan Meclis başkanlarının konuşmalarının izleyeceğini belirtti.

Gazete Rum Meclisinden yapılan açıklamaya göre toplantının üç konu başlığına sahip olacağını ve bunlardan birincisinin parlamenter diplomasinin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar inşa edilmesindeki rolüyle alakalı olduğunu kaydetti.

Gazete ikinci konu başlığının ise bölgesel iş birliğinin itici gücü olarak enerjiye, problemlere ve üçüncü ülkeler açısından var olan fırsatlara odaklandığını belirtti.

Haberde üçüncü konu başlığının ise gençlerin katılımı üzerinde durularak, parlamentoların iş birliğinin daha fazla güçlendirilmesini inceleyeceği kaydedildi.