Antalya’da konuştu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi’nde konuşma yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede konuşan Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti egemen, eşit ve bağımsız bir üye devlettir” ifadelerini kullandı. Antalya’ya açık bir mesajla geldiklerini belirten Hristodulidis, iklim krizinin siyasi liderlik, ortak sorumluluk ve kararlı eylem gerektirdiğini söyledi. İklim değişikliğinin sınır tanımadığını vurgulayan Hristodulidis, bu sorunun bölgesel iş birliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Su yönetimi, yenilenebilir enerji ve sivil koruma alanlarında Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle ortaklıkları geliştirmeye önem verdiklerini belirten Hristodulidis, 2018 yılında başlatılan Doğu Akdeniz ve Orta Doğu İklim Değişikliği Girişimi’ne değindi. Söz konusu girişimin 10 ülkeyi ve 200’den fazla bilim insanını bir araya getirdiğini ifade eden Hristodulidis, bölgesel erken uyarı sistemleri ve sınır ötesi çalışmalarla iklim değişikliğine karşı ortak kapasitenin güçlendirildiğini söyledi. Hristodulidis ayrıca, Güney Kıbrıs ve Ürdün tarafından Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle hayata geçirilen bölgesel hava yangın söndürme istasyonunun, orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti. Zirvenin başarısının somut uygulamalarla ölçülmesi gerektiğini kaydeden Hristodulidis, “Antalya’yı, hedeflerden uygulamaya, ortak zorluklardan ortak fırsatlara doğru bir dönüm noktası yapalım” dedi.

Von Der Leyen ile görüştü

Hristodulidis, COP31 Zirvesi kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi. Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) haberine göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü, iki liderin görüşmede Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik müzakerelerin mevcut durumunu değerlendirdiğini açıkladı.