‘Kritik bir konu’

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, mayın temizliğinin “son derece politik bir konu” olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine göre; Palmas, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nü ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamalarda, Rum Hükümetinin, Kıbrıs sorununda meydana gelecek gelişmelere göre, askeri konularda izlediği politikayı devreye sokacağını söyledi.

Habere göre Palmas, Fransa Savunma Bakanı Cathrine Vautrin ile son görüşmesinin çok iyi geçtiğini kaydederek, şu anda Avrupa’daki en güçlü ülke olan Fransa’nın, Avrupa’ya liderlik ettiğini ve Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

Palmas Vautrin ile görüşmesinde, geçen yaz iki ülke arasında imzalanan SOFA (Status of Forces Agreement / Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması) anlaşmasını gözden geçirdiklerini ve iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmanın, hem askeri hem de politik düzeydeki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyledi.

