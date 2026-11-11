Kıbrıs’ın tamamı AB’nin parçası

Avrupa Komisyonu Kıbrıs sorunu özel temsilcisi Raffaele Fitto, Salı günü yaptığı açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhurman'ın yaptıkları görüşmenin sonuçlarından komisyonun "cesaretlendiğini" söyledi.

Görüşmede iki yeni sınır geçiş noktası açılması ve önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşülmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Fitto şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözümü için yapılan görüşmelerde ileriye doğru atılmış iyi bir adımdır. Avrupa Birliği, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AB ilkelerine, değerlerine ve mevzuatına uygun olarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine tam olarak bağlı kalmaya devam etmektedir. Bu, AB'nin stratejik çıkarları doğrultusunda ve Avrupa Konseyi'nden aldığımız yetkiyle uyumludur. Kıbrıs adasının tamamının AB'nin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin AB vatandaşı olduğunu unutmamalıyız. Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması olmadan, Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir gerilim azaltma sağlamak imkansız olacaktır.”