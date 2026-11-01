İki gün kalacak

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 toplantısına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yanında Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da katılacak.

Politis gazetesi “dünya iklim diplomasisinin bir sonraki büyük dönüm noktası” olarak nitelediği COP31 toplantısında Hristodulidis’in 11-12 Kasım’daki Liderler Toplantısı’na Dışişleri Bakanı Kombos eşliğinde katılacağını yazdı.

Habere göre toplantının ikinci haftasında çevre bakanlarının karar aldığı üst düzey toplantıda Güney Kıbrıs’ı Tarım Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Hristos Senekis temsil edecek, Senekis’e bakanlık bürokratları eşlik edecek.

Gazete Rum Tarım Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın Antalya’ya götüreceği ana tezlerin AB’nin COP31’le ilgili öncelikleri ve ortak tezleriyle uyumlu olacağını yazdı. Haberde rum tarafının ana tezlerinin dünya iklim felsefesinin güçlendirilmesi ve Paris İklim Anlaşması uyarınca sera gazı salımının azaltılmasıyla ilgili ulusal taahhütlerin yerine getirilmesini de içereceği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026, 00:33