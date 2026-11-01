Talep artışı var

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Ukraynalıların yerleşmesi, nüfus artışı, üçüncü ülkelerden gelenlerin açtığı yeni işletmeler, çalışan ve ailelerinin yerleşmesi ve diğer dış unsurların, özellikle 2022’den bu yana Güney Kıbrıs’ta iskan sorununu yarattığını ve konut kiralarını artırdığını söyledi.

Politis’in haberine göre Yoannu yukarıdakileri, bir milletvekilinin binlerce inşaat izni verilmesine, sadece 2024’de 8 bin 692 yeni konut inşa edilmesine rağmen kira fiyatlarının 2020-2025 döneminde yüzde 56,5 ve 2026’da ilaveten 7,36 artmasının nasıl mümkün olabileceği sorusuna karşılık söyledi. Yoannu özetle şu detayları da verdi:

“(Güney) Kıbrıs’taki iskan sorunu 2022’den itibaren arttı. Nüfus artışı, Ukrayna’dan gelenler ve üçüncü ülkelerden gelen yeni işletme, çalışan ve aileleri yüzünden konut ihtiyacı da arttı.

Verilen inşaat izinleri 2024’te 6 bin 827 iken 2025’te bu sayı yüzde 19,5 artarak 8 bin 159 oldu. Artış eğilimi 2026’da da devam etti. Ocak-Mayıs 2026’da 3 bin 650 inşaat izni verildi. 2025’te bu sayı 2 bin 764’tü (yüzde 32,1 artış).

2026’nın ilk 5 ayında verilen inşaat izinleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 886 daha fazlaydı. Aynı dönemde inşa edilmesi öngörülen konut sayısı yüzde 63,7 artışla 5 bin 484’ten 8 bin 978’e yükseldi. Diğer bir deyişle, 2025’in aynı döneminde inşa edilenlerden 4 bin 494 daha fazla konut inşa edilmesi öngörülüyor.”

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026, 00:28