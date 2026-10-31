Abbas’tan Hristodulidis'e Yağlı katmer

Fileleftheros gazetesi; Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili söylediklerini öne çıkardı.

Habere göre Abbas, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin Filistin açısından düşmanlık şeklinde algılanmadığını; aksine bu ilişkilerin, Filistinliler ile İsrail arasındaki diyalogun ileri götürülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Habere göre Abbas, Güney Kıbrıs’ın Filistin ile olduğu kadar İsrail’le de mükemmel ilişkileri olduğunu ve bu bağlamda, uluslararası meşruiyet ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan siyasi bir çözüm temelinde, İsrail ile Filistin arasındaki diyalogda arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti.

Gazete, Abbas-Hristodulidis görüşmesinde bir diğer öne çıkan noktanın da, Larnaka’da bulunan “Cyclops” merkezi başta olmak üzere, Güney Kıbrıs-ABD iş birliğinde oluşturulan altyapıların Filistinliler tarafından kullanılması olduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Filistin’e yapılan insani yardımlardan bahsettiği ve Filistin’in yakın zamanda, Baf’taki yangın söndürme merkezinde düzenlenen seminere katıldığına işaret ettiği belirtildi.

Habere göre Hristodulidis, her zaman olumlu bir yaklaşım çerçevesinde hareket ettiklerini ve Güney Kıbrıs’ın, bölgede yaşanan sorunlarda çözümün bir parçası olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Filistin’i 1988 yılında tanıdığını anımsatarak, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.