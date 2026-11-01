9 ayda 3 milyar

Güney Kıbrıs’ın doğrudan vergi gelirinin Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 730 milyon Euro artarak 3 milyar Euro’ya yaklaştığı bildirildi.

Alithia bu yılın ilk 9 ayında doğrudan vergilerde yıllık bazda 0,48 milyar Euro (yüzde 17) artış kaydedilerek 3,05 milyar Euro^^ya ulaşıldığını, aynı dönemde toplanan dolaylı vergi miktarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 (0,25 milyar) artarak 2,56 milyar Euro olduğunu yazdı.

Gazete aynı dönemde harcamaların da 0,41 milyar Euro arttığını, başlıca harcama kaleminin işletme giderleri (0,15 milyar) devirler ve ödenekler için 0,11 milyar, sosyal yardım için de 0,10 milyar Euro harcandığını aktardı.

Bu yılın ilk yarısında kredi girişlerinin 1,35 milyar Euro, kredi çıkışlarının 2,14 milyar Euro olduğu, 2026 devlet bütçesindeki kalkınma harcamalarının da yüzde 44 (geçen yıl yüzde 41) olarak tahmin edildiği, bu yılki toplam 1,62 milyar euro olan kalkınma harcamalarının 711,60 milyon euroluk bölümünün eylül sonuna kadar gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

