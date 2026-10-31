Geri adım yok

Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen’in Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesi “Great Sea Interconnector” (GSI) projesine yeniden destek verdiği belirtildi.

Politis gazetesi AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen’in geçtiğimiz perşembe günü, Lüksemburg’ta yapılan AB Enerji Konseyi çerçevesinde, Rum Enerji, Ticaret e Sanayi Bakanı Mihalis Damianos ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru ile AB Enerji Konseyi çerçevesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre görüşmede Avrupa Komisyonunun, GSI projesine verdiği destek yeniden teyit edildi.

AB Enerji Komiseri Jorgensen yaptığı açıklamada projenin nasıl ilerlediği konusunda her iki bakanı da dinlediğini söyledi.

Projeyi, Avrupa enerji yollarından biri olan stratejik bir bağlantı olarak nitelendiren Jorgensen, GSI projesinin, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son vereceğini ve bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

DİSİ partisi bir açıklama yaparak AB Enerji Komiseri Jorgensen’in açıklamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken GSI projesinin önemini de vurguladı.

Türkiye’den izin gerekmez

Alithia gazetesine göre Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis GSI konusunda yaptığı açıklamada, projenin; Türkiye’den izin istenmeksizin ilerleyeceğini savundu.

Marinakis “Open” televizyon kanalına yaptığı açıklamada GSI projesi konusunda, Yunan yetkililer tarafından lisanslama sürecinin devam ettiğini başka bir devletin müdahil olmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

İlgili haberleri yorumlayan Marinakis, Fransız araştırma gemisinin güzergâhını Türkiye’ye bildirdiği şeklindeki haberler üzerine bilgilendirme ile lisanslamanın farklı işlemler olduğunu kaydetti.