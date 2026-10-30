Rakamlar ürkütücü

Güney Kıbrıs’ta işlenen suçlarda yüzde 27,8 oranında artış olduğu ve özellikle internet ve teknolojinin kullanıldığı hibrit suçlardaki artışın dikkat çektiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin suçlarla ilgili hazırladığı rapora göre; 2026’nın ilk 6 ayında ciddi suçlarla ilgili dosya sayısının 454’ten 580’e yükseldiğini; aydınlatılan dosya sayısının 387’den 455’e çıktığını, suçların toplam aydınlatılma oranının ise yüzde 85,2’den yüzde 78,4’e gerilediğini yazdı.

Gazete, rapora göre 2025’in aynı döneminde 454 olan ciddi suç dosyası sayısının, bu yıl 580’e yükseldiğini (artış oranı yüzde 27,8) ve en fazla suç artışının Limasol’da kaydedildiğini belirtti.

Rapora göre, tecavüz dosyalarının 2025’te 6 iken, bu yıl 1’e gerilediğini kaydeden gazete, diğer cinsel suçlarla ilgili dosya sayısının ise 55’ten 87’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, çocukların cinsel istismarıyla ilgili dosya sayısının da 2025’te 2 iken, bu yıl 13’e yükseldiğine dikkat çekti.

Soygun ve kapkaç dosyalarının sayısının 2025’te 7 iken, 2026’da 18’e yükseldiğini belirten gazete, aydınlatılan dosya sayısının 1’den 5’e çıktığını ve aydınlatma oranının yüzde 14,3’ten yüzde 27,8’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, hırsızlık dosyalarının ise 34’ten 52’ye çıktığı ve aydınlatılan dosya sayısının 16’dan 24’e yükseldiği ifade edildi.

Gazete, geçen yıl 105 olan uyuşturucuyla ilgili dosya sayısının ise bu yıl 120’ye çıktığını ve bu suçlarla ilgili aydınlatılan dosya sayısının 99’dan 112’ye çıktığını kaydetti.

Haberde, rapora göre; internet ve teknoloji bağlantılı suçlarla ilgili dosya sayısının geçen yıl 11, bu yıl 14 olduğu; aile içi şiddet ve bağlantılı ciddi suçlarla ilgili dosya sayısının da 2025’te 95 iken, 2026’da 96 olarak kaydedildiği belirtildi.