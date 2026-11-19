Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakerelerin yeniden başlaması için yoğun girişimlerin yapıldığı bir dönemde13 bakan ve müsteşarıyla birlikte Güney Kıbrıs’a gitti. ‘Hükümetler Arası Zirve’ adını verdikleri toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de 11 bakan ve müsteşarla birlikte katıldı.

Rum kaynaklarına göre, saatlerce devam eden toplantıda iki kritik başlık ele alındı. İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik sağlanmasını öngören GSI projesinin yanı sıra, Kıbrıs sorunuyla ilgili olası gelişmelerin değerlendirildiği ve bazı önemli kararların alındığı belirtildi.

Kıbrıs sorunu ve GSI masaya yatırıldı

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen 4’üncü Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede Kıbrıs sorununun yanı sıra Great Sea Interconnector (GSI) projesi, yapay zekâ, siyasi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik desteklerinin sürdüğünü belirtirken, GSI projesinin hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlık ettiği zirveye, Yunanistan’dan 13, Güney Kıbrıs’tan ise 11 bakan ve müsteşar katıldı.

Zirve öncesinde baş başa görüşen Hristodulidis ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplantıya geçti. Görüşmelerde Rum-Yunan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Kıbrıs sorunu ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Zirve sonrasında basına açıklamalarda bulunan Miçotakis, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik desteğinin devam ettiğini ifade etti.

BM himayesinde müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını desteklediklerini belirten Miçotakis, hedeflerinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu söyledi.

Hristodulidis ise zirvenin farklı alanlarda somut sonuçlar ortaya koyan bir girişim olduğunu belirterek, GSI projesine özel vurgu yaptı. Projenin bölge açısından önemine dikkat çeken Hristodulidis, bu konuda iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

GSI projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, çalışmaların geçen hafta yeniden başladığını belirterek projenin plana uygun şekilde ilerlediğini söyledi.

Süreçte karşılaşılan engellerin aşılması ve projenin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Zirve kapsamında iki tarafın bakanları arasında çeşitli anlaşmalar da imzalandı.