Rum yönetimi, Şap hastalığı nedeniyle uğradıkları zararın tazmin edilmesi talebiyle bir süredir eylem yapan besicilere ödeyeceği tazminatı artırma ve gelir desteği dahil bir dizi destek kararı aldı.

Fileleftheros'un “35,6 Milyon euroluk Devasa Tazminat… Şap Hastalığı: Ödemeler AB Ortalamasının 150-200 Katı” başlığıyla manşete çektiği haberine göre hayvan besicilerinin de katıldığı Özel Danışma Komitesi toplantısında, hayvancılar tarafından tatmin edici bulunmayan önceki tazminat miktarı 35,6 milyon Euro’ya çıkarıldı.

Alınan kararlardan birinin, itlaf edilen küçükbaş hayvan başına, cinsinin değerine göre değişecek 47-240 Euro arasında, sığır başına 2 bin 500’e kadar, domuz başına 5 bin Euro tazminat ödenmesi, ilk ödemelerin gelecek hafta başlaması olduğu belirtildi.

Habere göre toplantıda ayrıca hayvan besicilerine, işlerini yeniden kurana kadar 12 ay boyunca işçi, eski giderler, sosyal sigorta ve mali yükümlülüklerini kapsayacak şekilde gelir desteği verilmesine karar verildi.

Hayvancıların, yeniden ayakları üzerinde durana kadarki geçiş döneminde yem ihtiyacı da Rum yönetimi tarafından karşılanacak.

Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’taki üretim maliyeti yüksekliğini dikkate alarak Avrupa referansından yüzde 150-200 daha fazla tazminat ödemeye karar verdiğini belirten gazete Avrupa’daki tazminat referansının ortalama küçükbaş hayvanlar için 140, sığırlar için bin ve domuzlar için 126 Euro olduğu bilgisini de verdi.

Aynı gazete önceki gün eylem kararı açıklayan bir grup hayvancıya karşı Rum polisinin alarmda olduğunu ve olası bir durumda eylemlere izin verilmeyeceğini aktardı. Bu arada Rum polisi de göstericilere, trafik akışını etkilemeyecek daha uygun bir alternatif yer göstermek niyetinde olduklarını belirterek polis ile karşı karşıya gelmeme çağrısı yaptı. Hayvan Yetiştiricilerinin Sesi adlı örgüt, polis teşkilatının üst düzey yetkilileri ve Adalet Bakanı Costas Fitiris ile yaptıkları görüşmenin ardından planladıkları protestoyu iptal etti. Bakan Fitiris görüşmeden sonra "Hiç kimsenin yolun herhangi bir bölümünü işgal etmesine izin verilmeyecek" diye vurguladı.

