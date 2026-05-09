Meclis onayladı

Güney Kıbrıs’ın Baf’a bağlı Moutallo Mahallesi’nde bulunan Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin, ilçe meclisi kararıyla Nikos Kapetanidis Caddesi olarak değiştirileceği bildirildi.

DİSY Meclis üyesi Nina Gkaraklidou tarafından Meclise sunulan önerinin oy çokluğuyla kabul edildiği ve isim değişikliğinin en kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin öneriyi gündeme getiren Gkaraklidou’nun, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu ismin bölge sakinleri açısından “acı verici” olduğu yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Moutallo bölgesinin 1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yaşadığı alan olduğu, bölgede Namık Kemal, İsmet İnönü ve Dr. Fazıl Küçük gibi isimleri taşıyan sokakların da bulunduğu belirtildi.

Yeni isim verilecek Nikos Kapetanidis ise Osmanlı döneminin son yılları ve Milli Mücadele sürecinde faaliyet gösteren bir gazeteci olarak biliniyor; 1921 yılında yargı süreci sonucunda idam edildiği bilgisi de haberde yer aldı.

