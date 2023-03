İşbirliği gelişecek

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin SPP (State Partnership Programme-Eyalet Ortaklığı Programı) programına imza atacağını duyurdu.

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın dün düzenlenen bir anma etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’yle askeri işbirliğinin daha belirgin bir hal alacağını ve ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Yorgallas açıklamasında, ABD’li senatör Robert Menendez’in eyaleti olan New Jersey eyaletinin milli muhafızlarıyla bir dizi işbirliğini içeren SPP programına dahil olacaklarını belirterek bu işbirliği sayesinde Güney Kıbrıs’ın yüksek teknoloji silah sistemleri başta olmak üzere teknolojik bilgi ve tecrübe edinebileceğini vurguladı.

Yorgallas, New Jersey eyaletinden bir heyetin 30 Mart tarihinde Güney Kıbrıs’a gideceğini, Kıbrıs Rum heyetinin de karşı ziyaretinin söz konusu olacağını ifade ederken “3+1, yani Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin işbirliğinin artık, tatbikatlar ve eğitimlerin de ötesine geçen sürekli yeni unsurlarla kesinlik kazandığını” savundu.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin, ortak tehditlere göğüs gelmek adına ilerlediğini ve organize durumda olduğunu da vurgulayan Yorgallas, tüm savunma konularını ele alacak bir koordinasyon ve müzakere oluşumu kurmaya da karar verdiklerini belirtti.

Yorgallas, önümüzdeki haftalarda, her iki tarafın ilgili heyetleri arasında, büyük olasılıkla Güney Kıbrıs’ta görüşme gerçekleştirileceğini ifade ederek, geçtiğimiz Pazartesi günü imzalanan ve 17 ülkeye askeri malzeme tedariki konusunda işbirliği yapma imkanı sağlayan anlaşman çerçevesinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunu ele alacaklarını sözlerine ekledi.