Büyük vurgun

Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan mülklerini kullanan veya kiralayanların yüksek mktarda hava parasıyla başkalarına devrettiği ve hükümetin bundan habersiz olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta kalan mallarını geri aldıklarında sattıklarını bildiğini ancak yeterli bilgi sistemi olmadığından, bu malların ne kadarının yasal sahiplerine “geri verildiğinin” de, bunların ne kadarının el değiştirdiğinin de bilinmediğini açıkladı.

Kıbrıs Türk mallarının büyük bölümünün, yasal sahiplerine verildikten sonra satıldığını bildiğini söyleyen Yoannu “Vasi” olarak eşlik etmesi gerekmediği, yasal sahibine verildikten sonra mal üzerinde herhangi bir yetkisi olmadığı için “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesinin” ve dolayısıyla “Vasiliğin” Kıbrıs Türk mallarının bir Kıbrıslı Rum’a veya yabancı uyrukluya ve hatta Rum şirketine ya da yabancı şirkete satılıp satılmadığını, ne zaman satıldığını bilebilecek durumda olmadığını söyledi.

Yoannu çoğu Kıbrıs Türk malının, üzerindeki Vasilik uhdesinin kaldırılması kararından sonra, sahibi tarafından satıldığını, mal sahibi Vasilik uhdesinin kaldırılması başvurusu sırasında satış belgesi de ibraz ederek “Vasilikten” onay talep etmesi nedeniyle bildiklerini anlattı. “Bu, (satış) daha sonraki bir aşamada, Vasiliğin ve Daire’nin bilgisi olmadan da gerçekleşebilir.” dedi.

Yoannu bakanlığının mevcut bilgi sisteminin yetersizliği, ilgili bütün malları saptama ve kayıt kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle şu anda, Güney’de kalan kaç Kıbrıs Türk malının yasal sahibine verildiği bilgisini sunacak durumda olmadığını da söyledi. Buna rağmen, önümüzdeki aylarda Rum İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarlığı’nın iş birliğinde yeni ve kapsamlı bir bilgi sistemi için ihaleye çıkacaklarını ekledi.

