Ülke için gurur verici

Gülgün Süt Mamülleri Limited, AB kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası alan ilk Kıbrıslı Türk hellim üreticisi oldu. Gülgün Süt Mamulleri, ürünlerinde “Hellim/Halloumi” adını Avrupa Birliği’nde kullanabilecek. Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, dün ilk Kıbrıs Türk hellimi, PDO Sertifikası aldı.

Kıbrıs genelinde ilgili resmi denetlemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş uluslararası akredite kuruluşu olan Bureau Veritas, Kıbrıs Türk toplumundaki ilk denetimi bu yılın şubat ayında yaptı ve Kıbrıs Türk toplumundan ilk üreticinin PDO ürün spesifikasyonunda belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu değerlendirdi. Güney Kıbrıs’ta ise bazı Hellim üreticileri hâlihazırda PDO sertifikası almıştı.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürü Mario Nava yapmış olduğu açıklamada, şunları belirtti:

“'Halloumi'/'Hellim' Kıbrıs adasındaki her iki toplumun ortak mirasıdır. Atılan bu önemli adım, AB'ye tam üyeliğin somut faydalarının Kıbrıs Türk toplumu için mevcut olduğunu göstermekte ve Kıbrıslı Türkleri AB standartlarına uyum sağlama yönünde ilerlemeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda, 'Halloumi'/'Hellim' PDO süreci mini bir yeniden birleşme laboratuvarıdır. Kıbrıs'taki her iki toplumla birlikte çalışmaya, aralarındaki güvenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya ve adada kapsamlı çözüme giden yolu açmaya kararlıyız.”

Bu arada Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), PDO sertifikasını alan ve Hellim/Halloumi ismini kullanma hakkına sahip ilk Kıbrıslı Türk süt ve süt ürünleri üreticisinin Gülgün Süt Mamülleri Limited olduğunu duyurdu. KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayında uluslararası akredite bir kurum olan Bureau Veritas tarafından kontrol edilen Gülgün Süt Mamülleri Limited, Kıbrıs Türk toplumundan “Hellim” PDO - Protected Designation of Origin (Korumalı Menşe Tanımı) ürün spesifikasyonunda belirtilen gerekliliklere uygun olduğu değerlendirilen ilk Kıbrıslı Türk Üretici oldu. PDO ürün sertifikasını alan üreticiler AB topraklarında ”Hellim” adını kullanarak satış yapabiliyor. Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun PDO ürünlerini Yeşil Hat üzerinden ticaretini gerçekleştirerek, AB kalite programından tam olarak yararlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken AB hayvan ve halk sağlığı gerekliliklerine ilişkin önlemlerin uygulanması halen devam etmektedir” de denildi.