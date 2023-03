Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) önceki akşam 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sebebiyle “Paraya Hayır” oyununu sahneledi.

Verilen bilgiye göre, tiyatronun en genç oyuncusu olan Ekin Karaböcek, LBT’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisini okudu; bildiride depremde yaşamını yitirenler için adalet arayışına vurgu yapıldı.

LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, son yıllarda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün buruk kutlandığını ifade ederek, pandemi döneminde kapalı kalan tiyatronun bu yıl da deprem nedeniyle yine hüzünlü olduğunu, ama her şeye rağmen sahnede olmak zorunda olduklarını belirtti.

Tiyatronun Kurucusu Yaşar Ersoy da tiyatronun olmazsa olmazının seyirci olduğunu kaydederek, seyirci var olduğu sürece, tiyatro ve sanatçıların var olabileceğini söyledi ve Tiyatro Gününde sanatçılarla birlikte olan izleyenlere teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’ta beş tiyatro binası olmasına karşın, Kuzey’de tek bir tiyatro binası dahi olmadığını söyleyen Ersoy, bunun sadece yöneticilerin değil toplumun da ayıbı olduğunu söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında “Tiyatro bize her zamanki gibi ihtiyaç duyduğumuz nefes olmaya, ışık tutmaya devam ediyor ve LBT her zaman insan odaklı, insana dair bir şeyler yapıp, öğretmek için sahneye çıkıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.