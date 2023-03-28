Trafik kabusu

Kuzey Kıbrıs’ın son 7 günlük trafik bilançosu açıklandı. Son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında bir can kaybı oldu, 15 kişi yaralandı, 2 milyonu aşkın maddi zarar oluştu ve bin 41 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

En çok işlenen trafik suçu sürat olurken, rapor edilen bin 41 sürücünden 300’nün hız limitini aştığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığının 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 7 günde meydana gelen 56 kazadan 17’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazaların toplamında 2 milyon 115 bin 500 TL’lik hasar oluşurken, kazaların ilçelere dağılımı; Lefkoşa 13, Gazimağusa 15, Girne 19, Güzelyurt 7 ve İskele 2 şeklinde oldu.

Öte yandan aynı dönemde ülke genelindeki rutin trafik kontrollerinde 9 bin 399 araç sürücüsünden bin 41’ine ceza kesildi.

Sürat yine ilk sırada

Suçlarda ilk sırayı 300 ile sürat alırken, bunu 134’le seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve116’la trafik levha ve işaretlerine uymamak takip etti.

Son bir haftada işlenen diğer bazı trafik suçları şöyle;

Trafikte cep telefonu ile konuşmak: 110

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 71

Muayenesiz araç kullanmak: ( 44 )

Sigortasız araç kullanmak: ( 33

Alkollü araç kullanmak: 28

Dikkatsiz sürüş: 17

Tehlikeli sürüş: 5

2 kişi yaralandı

Bu arada Derince-Avtepe anayolunda dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Bayram Karaman (E-49), yönetimindeki DN 433 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden Mihri Arcan (K-45) yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.