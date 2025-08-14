Çark tersine döndü

Sınır kapılarında yaşanan izdiham ve aşırı pahalılık yüzünden Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rumların sayısında ciddi azalmaların olduğu açıklandı. Yayınlanan istatistiki verilere göre; yılın başından 6 Ağustos tarihine kadar kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı 795 bin, güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise bir milyon 108 bin oldu.

İstatistiklere göre; kuzeye geçen Rumların sayısında en belirgin azalma Temmuz sonu ile Ağustos’un ilk haftasında yaşandı. Kuzeydeki mülklerinde inceleme yapan 5 Kıbrıslı Rum’un Türk polisince tutuklanmasının geçişleri olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisindeki bilgilere göre; beş Rum’un tutuklanmasından önce, yani 1 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yaklaşık 85 bin, 20 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ise yaklaşık 69 bin geçiş yapıldığını yazdı.

Gazete, geçişlerdeki azalmanın doğrudan beş Rum’un tutuklanmasıyla ilişkili olabileceğini, ancak geçici olduğunu öne sürerken, yine de bu tutuklamaların, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettikleri” iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan kişilere misilleme olduğu hissiyatının doğduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Maraş kökenli Rumların düzenlediği etkinlikte yaptığı, kuzeye geçişlerde dikkatli olunması çağrısının da geçişlerin azalmasına etki etmiş olabileceğini belirten gazete, polisten yapılan açıklamada belirtilen sayının kişi sayısı değil, geçiş sayısı olduğunun ve bir kişinin birden fazla kez geçiş yapmış olabileceğinin ifade edildiğini yazdı.

Haberde, 1-19 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıslı Türkler tarafından KKTC’den Güney Kıbrıs’a yaklaşık 111 bin geçiş, 20 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında da yaklaşık 76 bin geçiş yapıldığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025, 09:54