Kuru otları temizleyin

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. "Tedbir al, yangını ve felaketi önle" çağrısıyla yapılan açıklamada, yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirler hatırlatıldı.

Açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik amacıyla anız, ot, diken, çalı ve dal kümeleri yakmanın yasak olduğu belirtilerek, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların vakit kaybetmeden

199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Vatandaşlardan yol kenarlarına, ormanlık alanlara ve arazilere sigara izmariti atmamaları istenirken, sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonlarına veya yanıcı maddelerin üzerine atılmaması gerektiği vurgulandı.

İtfaiye Müdürlüğü, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağıyla çalışma yapılacak alanlarda yangına neden olabilecek yanıcı maddelerin ve kuru otların önceden temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca çalışma alanlarında yangın söndürme cihazı ile gerekli ekipmanların hazır bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, tehlike oluşturan trafo merkezleri, elektrik direkleri, birbirine temas edebilecek elektrik telleri veya kötü hava koşullarında tellerin üzerine düşme riski bulunan ağaç dallarını gören vatandaşların 188 Elektrik Arıza Hattı'nı aramaları istendi. Elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanması, budama öncesinde elektrik akımının kesilmesi, tellerin altındaki kuru otların temizlenmesi ve çalışma alanında yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Priz çoğaltıcılarına aynı anda birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın bağlanmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, ütü, tost makinesi ve fön makinesi gibi cihazların doğrudan prize takılarak kullanılması tavsiye edildi. Katlanarak deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen cihazların çalışır durumda unutulmaması gerektiği belirtilerek, bunun kısa devreye ve yangına yol açabileceği ifade edildi.

İtfaiye Müdürlüğü ayrıca motorlu araçlarda, iş yerlerinde ve konutlarda yangın söndürme cihazı bulundurulmasının ve bu cihazların nasıl kullanılacağının öğrenilmesinin, olası bir yangına ilk müdahaleyi kolaylaştırarak yangının büyümesini önleyebileceğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026, 10:00