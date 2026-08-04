İhraç edilecek

Lefkoşa'da şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından durdurulan Nijeryalı A.C.Z. yapılan muhaceret kontrolünde, 2 bin 435 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu belirlendi. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında ihraç işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.55 sıralarında Lefkoşa'da şüpheli hareketleri nedeniyle kontrol edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam 2 bin 435 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

