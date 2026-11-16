İsrail’in, Türkiye’nin “tedirgin bakışları altında” Güney Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Hollanda, Almanya, İsveç ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kadar, kendi ileri teknolojisini baz alarak, bu ülkelerin savunma sanayileriyle "öncü projeler" hayata geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; İsrailli analistlerin, İsrail’in Fas ile savunma iş birliğinin derinleşmesinin, Türkiye’nin Akdeniz’deki stratejisi ve özellikle Libya üzerinden bölgedeki etkisini artırma girişimleri bakımından önem taşıdığına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, "Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın, 20 Ekim'de Libya tarafından onaylanmasına yönelik gelişmelerin, bölgedeki deniz yetki alanları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini" kaydetti.

Yunanistan, "Güney Kıbrıs ve İsrail’in, AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) desteğiyle söz konusu anlaşmayı reddederek, bu anlaşmanın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bu ülkelere karşı hukuki sonuç doğuramayacağını" savunduğunu belirten gazete, "Fas’ın Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü iş birliğinin parçası olmadığını ve Türkiye’yle de iyi ilişkilerini sürdürdüğünü" yazdı.

Gazete, "İsrail'in Akdeniz’de ve özellikle de Fas’taki savunma sanayisi faaliyetlerinin genişlemesinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan açısından önem taşıdığını" kaydetti.