Rum polisi sorguluyor

Larnaka Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 924 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı 20 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Polis ve Gümrük Dairesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 13 Kasım saat 18.20 sıralarında yurt dışından Güney Kıbrıs’a gelen 20 yaşındaki bir şahıs kontrol amacıyla durduruldu.

Şahsın valizlerinde yapılan aramada, içerisinde kokain bulunan 16 naylon paket tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 18 kilo 924 gram olduğu açıklandı.

Olayın ardından uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçüstü suçlar kapsamında tutuklanan 20 yaşındaki şahıs, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Larnaka Polis Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (YKAN) tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.