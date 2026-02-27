Önemli gelişme sağlandı

Rum Denetim ofisi tarafından yayınlanan bir rapora göre; 2020 ile 2024 yılları arasında yenilenebilir elektrik üretim kapasitesinin büyük kısmı özel yatırımcılara verildi. Çatı üstü sistemler hariç, yaklaşık 420 megawatt'lık güneş ve rüzgar enerjisi santrali artık tamamen özel kuruluşlar tarafından işletiliyor; buna karşılık EAC'nin sahip olduğu kapasite ise sadece 20 megawatt.

Sadece beş büyük yatırımcı, bu özel sektör kapasitesinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Raporda, "Yenilenebilir enerji projelerinin Doğu Afrika Topluluğu'nun üretim kapasitesine entegrasyonundaki önemli gecikme, özel şirketlere avantaj sağlamıştır " denilerek, "Bugüne kadar tüketici bu şirketlerin pazara girişinden fayda görmemiştir" diye ekleniyor.

Bunun yerine, haneler daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldı; bu maliyetler arasında 2020 ile 2024 yılları arasında toplam 955 milyon avroya ulaşan ve doğrudan faturalara yansıtılan sera gazı emisyon izinlerinin satın alınması da yer alıyordu . Rum Sayıştay Başkanı Andreas Papaconstantinou, politikanın başarısızlığını açıkça dile getirerek, "pratikte, Doğu Afrika Topluluğu'nun üretiminde yenilenebilir enerjinin yetersiz varlığı, nihai tüketicinin olası tüm faydaları kaybetmesine yol açtı" diye yazdı.

Papaconstantinou rekabetin "kendi başına bir amaç olmadığını ", aksine tüketiciler için "uygun fiyatlı, şeffaf fiyatlar" sağlamanın bir aracı olduğunu vurguladı. Rapor, güneş enerjisi maliyetlerindeki son küresel düşüşü kaçırılmış bir fırsat olarak vurguluyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın 2025 tarihli bir çalışmasına atıfta bulunan metin, büyük ölçekli güneş enerjisi için ortalama küresel enerji maliyetinin 2010 ile 2024 yılları arasında yaklaşık yüzde 90 oranında düştüğünü belirtiyor.

