Doğaya yatırım

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk anlayışını somut adımlarla büyütmek ve doğaya olan sorumluluğunu göstermek amacıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Anı Ormanı’nda 21 Şubat Cumartesi gerçekleştirilen etkinlik, Oda Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, oda personeli, üyeler, aileleri ve geleceğin inşaat mühendisleri olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İMO’dan verilen bilgiye göre; ağaçlandırma çalışmaları kapsamında geçen yıl İMO Ormanı’na 250 fidan dikilirken, bu yıl düzenlenen etkinlikte 400 yeni fidan daha toprakla buluşturuldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026, 10:04