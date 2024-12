Örnek olsun

Güney Kıbrıs’ta her okul için bir narkotik polisinin görevlendirildiği bildirildi. Güneyde uyuşturucu madde kullanan 14 yaşlarında küçük çocuklar tespit edildiği, yetkili birimlerin harekete geçerek çocuk ve gençleri korumaya yönelik adım attığı belirtildi.

Narkotikle Mücadele Birimi Yönetici Yardımcısı Hristos Andreu’nun dün Rum basınında yer alan demecinde, Güney Kıbrıs’taki uyuşturucu ticareti ve kullanımı yanı sıra okullarda bu konuyla ilgili olarak alınan önlemlere de değindiği ifade edildi.

Andreu, Politis gazetesinde yer alan demecinde Güney Kıbrıs’ta şu an en yaygın uyuşturucu türünün Hintkeneviri olduğunu, bununla birlikte ele geçirilen kokain miktarında da artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Andreu, 2023 yılında 24 kilo kokain ele geçirdiklerini anımsatarak, 2024 yılında ise şu ana kadar 54 kilodan fazlasını ele geçirmeyi başardıklarını dile getirdi.

Kullanıcıların yaşlarıyla ilgili bir soruya karşılık ise Andreu, uyuşturucu madde kullanan 14 yaşlarında küçük çocuklar tespit ettiklerini de ifade etti.

Okullarda uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için alınan önlemler konusundaki bir soru üzerine ise Andreu, Narkotikle Mücadele Birimi olarak her okula, okul ile narkotikle mücadele birimi arasında bağlantıyı kuracak bir narkotik polisi yerleştirdiklerini söyledi.

Andreu, okul müdürlüğünün söz konusu polis mensubunun bu hususta görevlendirildiğini bildiğini ve söz konusu okulda bir şey olduğu zaman narkotikle mücadele birimiyle iletişim kuracağını ekledi.