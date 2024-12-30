2025’ten beklentiler

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2024’te ekonomi kriz yaşandığını, insanların trafik kazalarında yaşamlarını yitirdiğini, eğitim ve sağlık alanında birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldıklarını söylerken, 2025 yılından beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, 2025 yılında sağlık, barış ve huzur diledi; yetkililerin halkın iyi şartlarda yaşaması için önlemler alınmasını istedi.

Ne dediler…?

Faruk Say

“2024 yılı ben ve ailem için kazasız belasız geçen bir yıl oldu. Ancak 2024 yılında ekonomik yönden sıkıntılı geçti. 2025 yılından her şeyden önce sağlık sonrasında da ekonomik sıkıntıların giderilip emekçilere haklarının düzgünce verildiği bir yıl olmasını bekliyorum.”

Aşkım Ezgin

“2024 yılı ekonomik yönden kötü geçti. 2024 yılında artan fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız bir yıl oldu. 2025 yılından hiçbir beklentim yok çünkü daha da kötü olacak. 2025 yılı ile ilgili hiçbir umudum yoktur bu şekilde yönetilmeye devam edersek daha da kötü olacak.”

Erol Gazelci

“2024 yılı iyi bir yıl olmadı. Hem iyi hem kötü şeyler yaşadık. Gençlerimiz iş bulamıyor ve biz acı tatlı idare ettik ancak arkamızdan gelen gençler çok sıkı çekiyor. 2025 yılından tek beklentim sağlık dolu bir yıl olması ve ekonominin iyi olduğu bir yıl olmasıdır.”

Razvan Soğancılar

“2024 yılı ben ve ailem için iyi bir yıl oldu. Biraz sağlık sorunları yaşadığımız bir yıl oldu. 2024 yılında ülke ekonomisi daha da kötü bir hal aldı. 2025 yılından pek bir beklentim yok. 2024 yılı nasılsa 2025 yılı da öyle olacak gibi öngörüyorum.”

Mehmet Ali Kasap

“2024 yılı orta halli bir yıl oldu. 2024 yılında biraz sağlık sorunlarım oldu ancak yine de kötü bir yıl olmadı. 2025 yılında savaşların son bulduğu bir yıl olmasını dilerim. İşleyen çalışan insana bu ülkede para vardır o nedenle ekonominin iyi olacağını da düşünüyorum.”

Emine Ergüler

“2024 yılı ekonomik yönden zorlayıcı bir yıl oldu ve gidişatı pek de iyi görmüyorum. 2024 yılında sağlık yönünden de sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2025 yılından öncelikle herkese sağlıklı bir yıl olması ve ekonomik yönden de iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Tanju Kızılyürek

“2024 yılı ben ve ailem için çok kötü bir yıl oldu. Herkes gibi ekonomik yönden bizler de sıkıntılar yaşadık. Bu zamlar ve pahalılık hepimizi iyice zorladı. 2025 yılının herkes için sağlıklı, huzur dolu ve ekonomik yönden iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Besime Gazi

“2024 yılı pek de iyi geçmedi. Sağlıkla ilgili bayağı sorunlar yaşadık. Diğer yandan ekonomik yönden de sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2025 yılının herkes için iyi geçmesi, ekonomik yönden rahat ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Nilgün Tanrıseven

“2024 yılı ben ve ailem için orta halli bir yıl oldu. Sağlık yönünden sıkıntılı geçti. Diğer yandan pahalılık nedeniyle de ekonomik yönden sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2025 yılının herkes için öncelikle sağlıklı bir yıl olması sonrasında da ekonomik yönden yaşanılan sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.”