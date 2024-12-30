Takla attı durdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele ana yolunda 21 yaşındaki sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak, ağaca ve hastanenin tabelalarına çarptıktan sonra takla attı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, cadde adeta savaş alanına döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; önceki gece saat 22.00 sıralarında Abdullah Serdar Yıldırım (E-21) yönetimindeki LR 930 plakalı araçla seyrederken Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, sol yan kısmı üzerine devrilip kaldırım üzerinde sürüklenerek ağaca, yön tabelasına ve çevre duvarına çarptıktan sonra savrularak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Efe Hakan Mert (E-18) ve Ekin Karakullukçu (K-19), kendi imkanlarıyla gittikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü polis tarafından tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, Yunus Özkan (E-23) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UZ 818 plakalı çift kabin araçla seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Özkan, o esnada karşı istikametten gelen Hüseyin Karanlık (E-48) yönetimindeki LA 180 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan LA 180 plakalı araç sürücü Hüseyin Karanlık ve araçtaki yolcular Didem Dülger (K-46) ve Erdem Pınar (E-59), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

UZ 818 plakalı araç sürücüsü Yunus Özkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.