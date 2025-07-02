125 milyon Euro istiyor

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki Great Sea Interconnector (GSI) elektrik enterkonnekte projesinde yüklenici firma olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE), Güney Kıbrıs ve RAEK’e yönelik yeni baskı ve şantaj içerisine girdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kablo İçin Yeni Şantaj-Donmuş Bir Projeyi Durdurma Konusunda Tehditte Bulunuyor” şeklindeki manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde ADMİE’nin, Güney Kıbrıs’ın gelecek 5 yıl için ödemekle mükellef olduğu-her yıl için 25 milyon Euro- toplam 125 milyon Euro konusunda, Güney Kıbrıs ve RAEK’e baskı yaptığını yazdı.

ADMİE’nin, RAEK’ten, kablo ile ilgili 2023-2024’e ilişkin giderleri hemen ödemesini istediğini aksi taktirde projeyi sonlandıracağına dair uyarıda bulunduğunu yazan gazete, ADMİE’nin, RAEK’ten ve Güney Kıbrıs’taki tüketicilerden talep ettiği miktara ilişkin resmi bir bilgilendirmenin bulunmadığını da belirtti.

Gazete Rum Yönetimi’nden ele ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum tarafının, geçen yıl yapılan anlaşmaya göre, 2025 yılı için maksimum 25 milyon Euro ödeyebileceğini yazdı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşma gereği Güney Kıbrıs’ın 25 milyon Euro değerindeki ilk taksiti Ocak 2026 yılında vermesini öngördüğünü anımsatan gazete, ADMİE’nin reaksiyonun esas nedeninin de bu olduğunu, bu parayı Ocak 2026’da değil şimdi istediğini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı “havada” kalmaya devam ederken Türk engellemelerinin aşılması için çözümlerin bulunacağına inananların gittikçe azaldığını yazdı.

