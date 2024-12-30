Açın kapıları

Serdar ŞENGÜL-Hüseyin ÇİÇEK

Hafta sonu sınır kapılarında yine yoğunluk yaşandı. Çok sayıda Kıbrıslı Rum, akaryakıt ve sigara almak için kuzeye akın ederken, Metehan Sınır Kapısı’nda bekleme süresi 90 dakikayı buldu. Uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler geçiş yapmak için uzun süre bekledi.

Sadece Metehan değil, Gazimağusa’nın Akyar Sınır Kapısı’nda yoğunluk hakimdi. Yılbaşı alışverişi için Güney Kıbrıs’a akın eden vatandaşlar, Akyar’da büyük bir kalabalık oluşturdu. Kontrol kabinlerinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle yılbaşı öncesinde yaşanan izdiham nedeniyle, uzun süre sırada beklediklerini ifade etti ve “her yoğunlukta aynı çile, bir saatten fazla süremiz burada geçiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, kangren haline gelen bu sorunun 2025’te çözülmesini diledi.

Ne dediler…?

Çağrı Pekün

“Güney Kıbrıs’a hafta sonu tatilini değerlendirmek için geçiyoruz ama bir buçuk saattir bekliyoruz. Sadece hasta sonu değil, her zaman sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Metehan kilitleniyor. Umarım yeni yılda başka sınır kapıları açılır ve insanlar rahat geçiş yapar.”

Zafer Hüray

“Yeni sınır kapıları şart oldu. Yeni kapılar açılırsa her iki taraf için olumlu olacaktır. Metehan ve diğer sınır kapılarında geçişler çileye dönüşüyor, yetkililer bunu görmüyor. Belki yeni yılda bu konuda adım atılır. Güneye gezmeye gitmek için 2 saat Metehan’da bekliyoruz, yazık, günahtır.”

Gürsel Gürbüz

“Bu soğukta yaklaşık bir saattir kuyrukta bekliyoruz. Yeni kapıların artık açılması lazımdır. Pazar günü insanlarımızın çoğu zamanı trafikte geçiyor.”

Metin Paşa

“Ben güneyde çalışıyorum, her gün Metehan’da bu sıkışıklığı yaşıyorum. Artık yaşadığımız çileye dur demenin vakti geldi. Özellikle hafta sonu olunca burası daha da sıkışıyor. İnsanlar için geçişler eziyet haline geliyor.”

Kemal Baysaloğlu

“Hükümet eğer Diyalog tv2020’de her gün sınır kapılarıyla ilgili yayın yapan Reşat Akar’ın çağrılarını duyup harekete geçseydi ve Metehan genişletilseydi böyle olmayacaktı. Önümde en az bir saatlik trafik var ve biz bu trafik yoğunluğunda beklemekten artık bıkmış vaziyetteyiz. Yaşadığımız bu durum benzin ve zaman kaybından başka bir şey değildir.”

Buse Özuysal

“Güneyde çalışıyorum ve her gün bu kuyrukta beklemek benim zamanıma ve işime engel oluyor. Çözülmesi gereken bir konuydu bunca zamana kadar yetkililer henüz bir girişim yapmadı. Dilerim ki yeni kapılar açılır.”