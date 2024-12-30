Dubai çikolatası yiyecekti

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten aldığı 9 bin liralık ürünü ödeme yapmadan kasadan geçiren Kourosh Mohammadi, hırsızlık iddiasıyla tutuklandı.

Peynirden, hindi fümeye, Dubai çikolatasından kuzu gerdana birçok ürün çaldığı iddia edilen zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk süresi alındı.

Mahkemede konuşan zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada olguları aktaran polis, Kourosh Mohammadi’nin 28 Aralık 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında Erülkü Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada, erkek parfümü, 3 adet aket grill burger, krem şanti, piliç füme, kuzu gerdan, ciğer, 3 adet su, bal, 2 adet nutella, kaşar peyniri, pilli damacana, 2 adet Dubai çikolatası, 4 adet Snicker, 4 adet keçeli kalem, kalem, , kuru boya ve dağcı sırt çantasını çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı toplam 9 bin 14 TL değerindeki ürünleri gizlice marketten çıkarmak üzereyken görevliler tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Demirhan Karakolu’na durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekiplerin zanlıyı suçüstü tutukladıklarını kaydetti. Polis memuru, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 553 gün kaçak olarak ülkede bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının çaldığı ürünlerin emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

“İş insanıyım. Suçlamalar doğru değil”

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise iki ayrı alışveriş arabasını doldurduğunu, onları tek seferde ödemek istediğini, bu nedenle kasaların arkasında sıraya girip beklemeye başladığını iddia etti.

Zanlı, “İş insanıyım. Suçlamalar doğru değil. Kasanın yanındaydım” izahatında bulundu.

Zanlının beyanı üzerine polis, iddiaların araştırılacağını, ödeme yapmadan kasadan geçtiği için şikayetçi olunduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkeme, zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılıp konunun açıklığa kavuşturulabilmesi talep edilen 2 gün ek tutukluluk süresini onayladı.

